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В общественном совете при Минстрое сообщили о старте программы замены лифтов

В общественном совете при Минстрое сообщили о старте программы замены лифтов в рассрочку
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Минстрое при поддержке ведомства реализует проект по установке новых подъемников с оплатой в рассрочку половины стоимости. Об этом рассказала «Известиям» ответственный секретарь общественного совета при Минстрое Светлана Кузьменко.

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Отмечается, что льгота доступна для жителей, собирающих деньги на капитальный ремонт на специальном счете дома. Как добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, такой механизм уже доступен сегодня, его использует каждый 10-й дом.

«Мера особенно актуальна, учитывая, что сейчас более 32 тыс. лифтов отработали назначенный срок службы в 25 лет. Эти данные касаются многоквартирных домов, собственники которых выбрали для формирования взносов на капитальный ремонт специальный счет», — отметил «Известиям» секретарь комиссии по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое, гендиректор Ассоциации «Российское лифтовое объединение», исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов.

На спецсчетах собираются деньги только конкретного дома, в отличие от общих котлов регоператоров капремонта, куда стекаются взносы жильцов многоэтажек всего субъекта, напомнил Склянчук. Такие счета позволяют применять индивидуальный подход к обновлению дома, но зачастую не получается накопить достаточную сумму на замену лифтов, добавил он.

В среднем стоимость замены одного подъемника составляет 3,1 млн рублей, сказали в Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

«За время существования спецсчетов жильцам удалось накопить на замену одного, максимум двух лифтов, хотя во многих домах их гораздо больше», — рассказали в ассоциации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Этаж надо: стартовала программа замены лифтов в рассрочку

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