Самолет Emirates экстренно сел в Афинах из-за сигнала от ЦРУ

Пассажирский самолет авиакомпании Emirates экстренно сел в Афинах из-за сообщений о террористической угрозе от ЦРУ. Об этом сообщил новостной портал Newsbomb 11 ноября.

Греческие власти получили сообщение от ЦРУ, что на одном из двух самолетов Emirates летит мужчина арабского происхождения, который подозревается в террористической деятельности. Первый рейс, направлявшийся в Дубай, остановили еще в международном аэропорту Афин, когда тот находился на взлетно-посадочной полосе.

Пассажирам заявили о технической проблеме с самолетом и вынужденном возвращении на стоянку. Людей высадили и провели дополнительный осмотр каждого. Об истинной причине высадки им не сообщили. Рейс в Дубай вылетел с опозданием на три часа.

Второй борт, летевший в Нью-Йорк, развернули в небе над Мальтой. Франция и Италия отказались принять самолет у себя, поэтому было решено развернуть самолет в Грецию. В ходе полета его сопровождали военные истребители F-16 ВВС Греции. Обращается внимание на то, что по правилам после сообщения о террористической угрозе самолеты не должны лететь над городами.

Полиция проверила пассажиров и самолет, но не смогла установить человека, о котором сообщили в ЦРУ, а также не нашла никаких подозрительных предметов как среди личных вещей пассажиров, так и в самом самолете.

Отмечается, что пассажиры второго самолета проведут ночь в Афинах и в 15:00 по местному времени вылетят в Нью-Йорк.

Ранее, 10 ноября, рейс Москва – Оренбург авиакомпании «Россия» экстренно сел в аэропорту Шереметьево по техническим причинам. После успешной посадки перевозчик решил выполнить рейс на резервном самолете.