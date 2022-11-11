За время СВО Европа отказалась выдать России 74 преступника

С начала специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса компетентные органы европейских стран отказали в удовлетворении 74 российских запросов российской Генпрокуратуры (ГП) о выдаче обвиняемых и осужденных. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ГП.

Это в два раза больше, чем было в тот же период прошлого года. В ведомстве указали, что большинство отказов имеет политическую подоплеку.

«После начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от геноцида и иных преступлений украинского режима проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран фактически приостановили сотрудничество с Россией в угоду международной преступности», — отметили в Генпрокуратуре.

При этом в качестве обоснования отказов в выдаче зарубежные коллеги ссылаются на неуверенность в соблюдении в России прав выдаваемых лиц, добавили в ведомстве.

Всего в этом году страны мотивировали свой отказ политикой в 50 случаях. Выдать злоумышленников отказывались правоохранительные органы Германии, Австрии, Великобритании, Черногории, Польши, Италии, Кипра, Чехии, Румынии, Швеции и Швейцарии. Самое большое число отказов по политическим причинам пришло из Германии. Страна не стала передавать России 17 преступников. Австрия отказала в выдаче 10 человек.

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Взять — не дать: западные страны массово отказываются выдавать РФ преступников