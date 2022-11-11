Вучич признал ошибку в прогнозах насчет Херсона

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ошибся с прогнозами по обороне Херсона Вооруженными силами России. Об этом сообщила сербская радиостанция Pink 10 ноября.

Вучич счел решение руководства российской армии о выводе войск с правобережной части Херсона результатом переговоров, «которые уже не отрицают ни американцы, ни русские».

«Нам (Сербии ― Ред.) это показывает, что мы должны понимать, что мы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, в военном смысле мы должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет», ― отметил сербский лидер.

7 ноября Александр Вучич сравнил со Сталинградской битвой Великой Отечественной войны возможную битву за Херсон в рамках конфликта на Украине. Вучич предположил, что стороны привлекут огромное количество артиллерии и тысячи танков.

Решение по отводу войск из Херсона было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции.

Суровикин отметил, что данный маневр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих.

Приказ об отступлении отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с Суровикиным 9 ноября.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» заявил, что, если бы ВСУ смогли прорваться хотя бы на одном из трех основных направлений под Херсоном и выйти к переправам, это привело бы к огромной трагедии для группировки.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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