Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно в ночь на пятницу, 11 ноября.

По данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, система экстренного оповещения сработала в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в этот день сирены прозвучали в Днепропетровской и Николаевской областях.

До этого, в ночь на 10 ноября, тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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