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Россияне стали реже искать работу в октябре

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Россияне стали менее активно рассылать свои резюме потенциальным работодателям. В октябре число резюме снизилось на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе «Работа.ру».

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Между тем работодатели в сентябре увеличили активность в найме. По данным сервиса по поиску работы, в сентябре количество вакансий возросло на 7%, в октябре также заметен небольшой рост. При этом чаще всего сотрудников искали из отраслей торговли (27%), транспорта и логистики (14%), производства и агропрома (13%).

В свою очередь, самые активные работники были из сферы офисных служб и бизнес-услуг (29%), торговли (12%) и маркетинга или рекламы, или СМИ (12%).

Рынок труда утратил активность после объявления частичной мобилизации, считает президент Superjob Алексей Захаров. Скорее всего, он не вернется к прежнему состоянию до Нового года, отметил он.

Осенью усугубился дефицит рабочего персонала, рассказали в hh.ru. По данным сервиса, отношение количества активных резюме к вакансиям в сфере «синих воротничков» низкое — 0,8, нормой на рынке труда считается показатель 5–6.

В ЦБ также перечислили ряд возможных эффектов частичной мобилизации. Усилится переток рабочей силы между отраслями и регионами, будет нехватка отдельных специалистов и проинфляционное давление со стороны зарплат, сказано в Основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России на 2023–2025 годы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Резюме не по шаблону: мобилизация изменила тренды на рынке труда

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