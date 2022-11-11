Посольство Италии в РФ рассказало о втором гражданстве для россиян

В настоящее время отказать в предоставлении второго гражданства заявителю из РФ могут только, если он представляет угрозу для безопасности Италии. Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны в Москве.

«В настоящее время любые ограничения на предоставление гражданства касаются исключительно условий, которые находятся под контролем и ответственностью человека — судимость, угроза безопасности», — объяснили в дипмиссии.

Как рассказали «Известиям» в посольстве Италии в РФ, в среднем почти тысяча российских граждан в год получают итальянское гражданство. По данным дипмиссии, большинство из них — женщины (90%) и граждане, заключившие брак с итальянцами (70%).

В посольстве отметили, что основанием для получения гражданства республики может быть также длительное проживание — не менее 10 лет. В этом случае заявителю необходимо доказать достаточный доход и отсутствие судимости.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Паспортный стоп: запретит ли ЕС второе гражданство для россиян