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Зеленский заявил о продемонстрированной силе ВСУ на уровне войск НАТО

Президент Зеленский заявил, что силы Украины находятся на уровне стран — членов НАТО
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Украинская армия показала уровень подготовки, сопоставимый с вооруженными силами государств НАТО. Такое мнение в четверг, 10 ноября, высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для CNN.

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«Я считаю, что мы находимся на том же уровне, что и страны НАТО, как минимум. Я считаю, что будет справедливо, если мы окажемся в том же круге безопасности», — заявил он, рассуждая о стремлении Украины войти в Североатлантический альянс.

Вместе с тем глава государства указал на то, что украинские формирования по-прежнему нуждаются в регулярной военной помощи со стороны Запада. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на такой объем вооружений, который позволил бы гарантировать неприкосновенность всей территории страны.

Ранее в этот день стало известно, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. Также сообщалось о планах США организовать консультации на международном уровне по координации оказания военной помощи Украине.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине, противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Между тем 9 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь свой потенциал, из-за чего вынуждены пополнять ряды иностранными наемниками и полагаться на поддержку извне.

До этого, 1 ноября, пленные украинские националисты сообщили о слабом уровне подготовки мобилизованных, а также о неорганизованности в рядах ВСУ. Также они указали на большие потери, непрофессионализм бойцов и отказ украинской стороны забирать тела погибших военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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