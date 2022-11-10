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В Херсонской области сообщили о стрельбе в районе Антоновского моста

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Фото: Соцсети
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В сети появилась информация об обстреле, предположительно, левого берега Днепра, неподалеку от Антоновского моста в Херсонской области. Местные жители в четверг, 10 ноября, представили видеозаписи с места событий.

Кроме того, сообщается о взрывах в районе Каховской ГЭС.

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Ранее в этот день Министерство обороны РФ заявило о переходе ВС на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в соответствии с планом.

8 ноября замглавы администрации региона заявил, что ВСУ попытались организовать атаки на херсонском направлении, однако все они не увенчались успехом. В тот же день Стремоусов сообщил, что развязка событий вокруг Херсона ожидается в ближайшие дни. При этом он подчеркнул, что власти готовы к любым решениям, даже самым сложным. Основным приоритетом он назвал сохранение жизней жителей Херсонской области.

Также в этот день поступила информация о том, что система ПВО сбила четыре ракеты из РСЗО HIMARS над поселком городского типа Камышаны в Херсонской области.

5 ноября вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов уведомил о подготовке украинских войск к наступлению на регион. По его словам, на это указывает увеличение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ, стягивание вооружения и переброска техники.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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