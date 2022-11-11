МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских солдат, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Старший лейтенант Расул Кашапов, командующий танковым взводом, выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских националистов. Кашапов, отметили в оборонном ведомстве, помешал противнику прорвать оборонительные рубежи российских войск.

Находясь на передовом рубеже обороны, старший лейтенант прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам сковал действия противника и нанес ему большой урон, заставив отступить на исходные позиции.

В Минобороны рассказали также о сержанте Александре Цурикове, который вместе со своими подчиненными выполнял задачу по охране и обороне одного из населенных пунктов, освобожденного ранее в результате ожесточенных боев с украинскими националистами, и обнаружил вооруженную группу боевиков. Заметив, что националисты двигаются к населенному пункту, сержант принял решение дать бой врагу.

В ходе боя один из подчиненных Цурикова получил тяжелое ранение. Сержант, в свою очередь, вынес раненого товарища из-под огня и оказал первую помощь. Кроме того, добавили в ведомстве, в ходе контрнаступления Цуриков лично уничтожил четверых боевиков.

Смелые и самоотверженные действия сержанта, а также храбрость и слаженные действия его подчиненных позволили пресечь деятельность украинских диверсантов вблизи освобожденного населенного пункта.

Кроме того, на поля боя, отметили в Минобороны, отличился старший сержант Залимбек Шагиров. Он вместе со своими подчиненными выполнял задачу по охране района расположения дивизии, когда обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника. Украинские националисты были вооружены стрелковым оружием и гранатометами.

Шагиров доложил о приближающемся противнике и открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. В ходе ожесточенного боя, находясь под вражеским огнем, старший сержант вынес из-под вражеского огня трех раненых сослуживцев. Эвакуировав их в безопасное место, Залимбек продолжил вести бой с националистами.

Благодаря мужеству, героизму и отваге старшего сержанта Шагирова группе охранения удалось сдержать натиск наступающего противника до прибытия основных сил. В результате контрнаступления российские военные уничтожили украинских диверсантов.

Ранее, 10 ноября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Павловка освобождена и уже на 90% зачищена от украинских военных.

Также в этот день сообщалось о прорыве укрепрайона ВСУ у Павловки морскими пехотинцами Краснознаменного Тихоокеанского флота (ТОФ). 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ТОФ на данном направлении выполняет задачи во взаимодействии с военнослужащими приморского добровольческого батальона «Тигр» и подразделениями Народной милиции ДНР.

Кроме того, в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ совершили попытку контратаки в направлении Никольского в ДНР. Российские военные успешно отразили контратаку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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