Власти Дании разрешили Nord Stream обследовать место аварии СП

Компания-оператор «Северного потока» Nord Stream AG получила разрешение от властей Дании обследовать место аварии первой нитки газопровода в водах исключительной экономической зоны страны. Об этом сообщило агентство Reuters 10 ноября.

«Заявка (от Nord Stream на разрешение провести обследование в водах Дании. — Ред.), направленная в Датское агентство геоданных 13 октября, получила зеленый свет 1 ноября», ― говорится в сообщении.

Ранее, 2 ноября, в Nord Stream заявили, что завершили первичный сбор данных на месте аварии в исключительной экономической зоне Швеции.

Утечка на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) была обнаружена 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в тот день было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

В связи с произошедшим Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, однако России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители военно-морских сил Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

Между тем 31 октября президент РФ Владимир Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков». Он добавил, что были обнаружены две воронки 3 м и 5 м глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 м. Российский президент подчеркнул, что это очевидный теракт.