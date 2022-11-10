Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внешней стороне МКАД

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на внешней стороне 67-го км МКАД, сообщает 10 ноября пресс-служба Департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

«На внешней стороне 67-го км МКАД столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение возможно по трем из шести полос.

По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в этот день сообщалось, что один человек получил травмы в результате ДТП в Орловской области. В районе 5-го км водитель ВАЗ-21154 при развороте столкнулся с «КамАЗом», который ехал навстречу.