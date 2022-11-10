Реконструкцию стадиона завершат в селе Новая Ида в Приангарье до декабря
В селе Новая Ида Боханского района Иркутской области до конца ноября намерены завершить реконструкцию стадиона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На месте старого стадиона появится практически новый объект, где можно будет проводить волейбольные и баскетбольные соревнования. Площадь участка составляет 18,8 тыс. кв. м, по всему периметру установлена система освещения.
Сейчас подрядчик завершает строительство крытых трибун на 140 мест, укладку брусчатки и заливку бетона беговой дорожки. Также продолжаются работы по возведению ограждения.
Как отметила глава села Лина Баханова, стадион будет открыт для всех желающих. Кроме того, на нем будут заниматься физкультурой дети из местной школы.