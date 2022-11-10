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Более 6,8 млрд рублей выделили на выплаты семьям с детьми в Приангарье

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В Иркутской области в 2022 году на поддержку семей с детьми предусмотрели 6,852 млрд рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

«В текущем году более 5,5 млрд рублей уже направлено на выплату различных мер социальной поддержки. Социальные выплаты, так или иначе привязанные к прожиточному минимуму, проиндексированы с учетом его повышения», — рассказал министр соцразвития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, поддержка оказывается в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением первого, третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет. Также заложенные средства идут на выплату областного материнского капитала, единовременную выплату при рождении первого ребенка, ежемесячную выплату пособия на каждого ребенка из многодетной семьи.

8 ноября в ходе совещания президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной, и указал на необходимость создать целостную систему поддержки семей с детьми. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании у Путина сообщил, что единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в среднем составит 13 900 рублей.

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