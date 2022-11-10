Подозреваемого в крупнейших хакерских атаках россиянина арестовали в Канаде

Правоохранительными органами Канады был задержан россиянин, который, предположительно, был причастен к одним из самых крупных хакерских атак в мире, сообщает 10 ноября La Presse.

«Один из самых активных хакеров-вымогателей в мире был арестован 26 октября в Онтарио после сложного расследования, проведенного Национальной жандармерией Франции при поддержке Европола, ФБР и Королевской конной полиции Канады», — приводит издание опубликованное сообщение на сайте Европола.

Имя задержанного не приводится, однако известно, что ему 33 года и он при помощи вируса-вымогателя LockBit («Локбит») организовывал масштабные атаки на критически важные объекты инфраструктуры и крупные промышленные компании по всему миру, требуя суммы от €5 млн до €70 млн.

Отмечается, что в ходе рейда у подозреваемого были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, восемь компьютеров, 32 жестких диска и €400 тыс. в криптовалютах. Предположительно, обвинения ему будут выдвинуты в США.

Ранее, 7 ноября, австралийская компания Medibank отказалась платить выкуп хакерам, которые выкрали личные данные около 9,7 млн клиентов корпорации. Неизвестно, когда было получено требование от хакеров и какую сумму нарушители указали в качестве выкупа, однако в компании подчеркнули, что отказ выплачивать деньги совпадает с позицией правительства Австралии.

До этого, 5 ноября, сообщалось о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за последнее время уже в четвертый раз сменила номер из-за того, что телефон политика взломали хакеры.