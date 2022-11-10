Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европе призвали договориться с РФ о разделе Украины
Экономика
«Газпром» заявил об обострении ситуации на энергорынке из-за диверсии на СП
Мир
Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита G20
Туризм
В ЕС договорились не признавать загранпаспорта жителей новых регионов РФ
Экономика
Эксперт спрогнозировала рост объема рублевых средств россиян в банках
Экономика
ЦМАКП ожидает рост российского ВВП с 2024 года
Мир
Stars and Stripes сообщило о провокационных учениях США в Арктике
Мир
В NYT отметили, что США и ЕС не верят в переговоры между Москвой и Киевом
Мир
Производство на Украине упало в октябре на 39% из-за отключений света
Авто
В Китае отменили международную автовыставку Auto China 2022
Мир
The Federalist назвал поставки американского оружия Киеву ловушкой для США
Пресс-релизы
РЕН ТВ показал самый сильный октябрь за всю свою историю

Подозреваемого в крупнейших хакерских атаках россиянина арестовали в Канаде

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительными органами Канады был задержан россиянин, который, предположительно, был причастен к одним из самых крупных хакерских атак в мире, сообщает 10 ноября La Presse.

Бот весть кто: программы-вымогатели остаются угрозой номер один в мире
Средний размер выкупа за доступ к данным составляет $247 тыс.

«Один из самых активных хакеров-вымогателей в мире был арестован 26 октября в Онтарио после сложного расследования, проведенного Национальной жандармерией Франции при поддержке Европола, ФБР и Королевской конной полиции Канады», — приводит издание опубликованное сообщение на сайте Европола.

Имя задержанного не приводится, однако известно, что ему 33 года и он при помощи вируса-вымогателя LockBit («Локбит») организовывал масштабные атаки на критически важные объекты инфраструктуры и крупные промышленные компании по всему миру, требуя суммы от €5 млн до €70 млн.

Отмечается, что в ходе рейда у подозреваемого были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, восемь компьютеров, 32 жестких диска и €400 тыс. в криптовалютах. Предположительно, обвинения ему будут выдвинуты в США.

Ранее, 7 ноября, австралийская компания Medibank отказалась платить выкуп хакерам, которые выкрали личные данные около 9,7 млн клиентов корпорации. Неизвестно, когда было получено требование от хакеров и какую сумму нарушители указали в качестве выкупа, однако в компании подчеркнули, что отказ выплачивать деньги совпадает с позицией правительства Австралии.

До этого, 5 ноября, сообщалось о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за последнее время уже в четвертый раз сменила номер из-за того, что телефон политика взломали хакеры.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022