WarGonzo заявил о взятии под контроль ВС России села Павловка в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Павловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 ноября сообщил Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова.
На опубликованных снимках военные РФ поднимают над населенным пунктом российский флаг.
Уточняется, что поселок взят под контроль силами оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» совместно с подразделениями Тихоокеанского флота.
Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. Отмечалось, что укрепленный район обороны ВСУ у Павловки был прорван.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе Павловки идут тяжелые бои. Без полного освобождения Павловки, по его словам, затруднительно будет продвижение в Угледаре. Освобождение Угледара, в свою очередь, является важным, чтобы отодвинуть противника от Донецка, пояснил он.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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