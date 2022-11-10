Напавшую с ножом на своего сожителя в Подмосковье гражданку США депортируют
Гражданку США Сару Криванек, которая отбывает наказание в колонии Рязанской области за нанесение ножевых ранений своему сожителю в Подмосковье, депортируют на родину. Такое решение 10 ноября принял Железнодорожный районный суд Рязани.
«Гражданка США, подлежащая депортации, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области на 30 суток с момента вынесения решения — до 9 декабря 2022 года включительно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.
Отмечается, что решение обращено к немедленному исполнению.
Криванек приехала в Россию из Калифорнии, жила в Подмосковье с местным жителем, зарабатывала на жизнь уроками английского языка. По версии следствия, в ноябре 2021 года она нанесла сожителю ножевые ранения.
В отношении американки была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако женщина попыталась выехать на родину.
В декабре она посетила посольство США в Москве, а затем отправилась в аэропорт Шереметьево, где купила билет на рейс в Атланту. Полицейские задержали Криванек при попытке сесть в самолет, а суд изменил ей меру пресечения на содержание в СИЗО.
В августе 2022 года подмосковный суд приговорил Криванек к одному году и трем месяцам лишения свободы. Ее этапировали в колонию в Рязанской области.