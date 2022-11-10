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Мужчина погиб при наезде электрички в Новосибирской области

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Электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Новосибирск-Западный. По данным правоохранительных органов, потерпевший был пьян.

Трагедия произошла 9 ноября. По данным управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, мужчина сидел на железнодорожных путях. Машинист подал звуковой сигнал, а также применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Об этом сообщает altapress.ru.

В полиции уточняют, что на вид погибшему 55–60 лет. Его личность устанавливается.

В конце октября поезд, следовавший из Екатеринбурга в Курган, сбил женщину, которая шла вдоль путей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

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