Мужчина погиб при наезде электрички в Новосибирской области

Электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Новосибирск-Западный. По данным правоохранительных органов, потерпевший был пьян.

Трагедия произошла 9 ноября. По данным управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, мужчина сидел на железнодорожных путях. Машинист подал звуковой сигнал, а также применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Об этом сообщает altapress.ru.

В полиции уточняют, что на вид погибшему 55–60 лет. Его личность устанавливается.

В конце октября поезд, следовавший из Екатеринбурга в Курган, сбил женщину, которая шла вдоль путей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.