Экспертиза проекта Лермонтовской развязки в Иркутске завершится до конца года
Власти Иркутска планируют до конца года получить положительное заключение экспертизы по проекту реконструкции разноуровневой развязки на пересечении улицы Лермонтова и объездной дороги микрорайона Первомайский — микрорайона Университетский. Об этом мэр Руслан Болотов сообщил 10 ноября.
«Далее [после положительного заключения экспертизы] мы все будем работать над тем, чтобы этот проект вошел в программу как минимум 2024 года», — цитирует градоначальника ИА IrkutskMedia.
По данным издания, проект реконструкции предусматривает расширение проезжей части, строительство выделенных полос для общественного транспорта, ремонт путепровода на Лермонтова с расширением до трех полос в каждую сторону. Кроме того, запланировано строительство технологического прокола в путепроводе, благодаря чему будут разделены транспортные потоки.
После этого также расширят объездную дорогу Первомайский – Университетский. На перекрестках организуют дополнительные полосы для поворота налево.
Руслан Болотов отметил, что реконструкция Лермонтовской развязки повысит пропускную способность данного района в два раза. В целом нагрузка на улично-дорожную сеть будет существенно снижена.