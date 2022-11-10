Старую мельницу признали памятником архитектуры в Саратовской области

Старинную мельницу признали объектом культурного наследия в Красном Куте (Саратовская область). Соответствующий приказ подписала заместитель председателя комитета культурного наследия региона Вера Афанасьева.

Речь идет о мельнице Немсельскосоюза. Здание на улице Вокзальной было построено в 1911 году. Объект получит название «Паровая мельница», пишет ИА «Взгляд-инфо».

В связи с новым статусом на мельницу распространяются охранные меры в рамках законодательства.

Ранее на этой неделе сообщалось о присвоении статуса объекта культурного наследия древнему поселению Великий 1 в Мурманской области. Оно было основано примерно в IV–II тысячелетии до нашей эры.