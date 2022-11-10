Супругов будут судить за гибель ребенка при падении из окна в Татарстане

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту падения ребенка из окна в Татарстане. За гибель девочки будут судить родителей.

Трагедия произошла в конце августа в поселке ГЭС в Набережных Челнах. По данным правоохранительных органов, супруги употребляли алкоголь, а затем легли спать, оставив без присмотра годовалую и трехлетнюю девочек. Через некоторое время младший ребенок с помощью табуретки забрался на подоконник, а затем открыл окно. Девочка упала с высоты пятого этажа. На следующий день она скончалась в больнице, пишет ИА «Татар-информ».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Родители признали свою вину. Материалы дела направлены в суд.

5 ноября в Хабаровске четырехлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и выпала из окна на восьмом этаже. От полученных травм она скончалась на месте.