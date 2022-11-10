Mazda передаст «Соллерсу» долю в дальневосточном совместном предприятии

Автоконцерн Mazda подписал соглашение о передаче российской группе «Соллерс» своей доли в совместном предприятии на Дальнем Востоке. Сделка будет совершена за символическую стоимость в €1, передает телеканал «Известия». Уже получено разрешение ФАС и правительственной комиссии. Отмечается, что процедура передачи будет осуществлена в кратчайшие сроки. Японский автоконцерн оценивает расходы, связанные с продажей своей доли, в ¥12 млрд, а это примерно $82 млн. Производство новых авто на площадке запустят в 2023 году.

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