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«Газпром» заявил об обострении ситуации на энергорынке из-за диверсии на СП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Диверсия на газопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток – 2» (СП-2) обострила ситуацию на энергорынке. Об этом 10 ноября заявили в «Газпроме».

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«В сентябре беспрецедентная диверсия на морских газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке», — говорится в Telegram-канале компании.

В «Газпроме» отметили, что трансформация мировой энергетической системы сопровождается кризисными явлениями, а именно беспрецедентным ростом цен, перенаправлением поставок газа и снижением его потребления.

Компания также обратила внимание на то, что на фоне роста цен на газ в Европе произошла переориентация потоков сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок.

«При этом значительная часть прироста поставок СПГ в Европу была обеспечена за счет перенаправления партий СПГ, а не увеличения его производства. Фактически это привело к нехватке энергетических ресурсов в других странах», — добавили в компании.

Подводя итоги 2022 года, «Газпром» пришел к выводу, что в большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план.

«Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов», — подчеркивается в материале.

В компании считают, что роль природного газа в мировом энергобалансе продолжит расти.

«Ключевую роль в увеличении энергопотребления, в том числе газа, будет играть Китай», — добавили в «Газпроме».

Утечка газа на СП и СП-2 была обнаружена 26 сентября. Как отметили власти Швеции, в районе газопроводов были зафиксированы два взрыва. Спустя четыре дня президент РФ Владимир Путин заявил, что англосаксы (США и Великобритания) перешли к диверсиям, организовав взрыв на международных газовых магистралях. Дания, Швеция и Германия начали расследование терактов на газопроводах. РФ к нему не допустили, однако специалисты «Газпрома» смогли осмотреть поврежденные трубы.

Страны Европы стали отказываться от энергоносителей из РФ в рамках антироссийских санкций на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Попытки заменить российское топливо и несбалансированная зеленая политика привели к резкому росту цен на газ, удорожанию электроэнергии, производств и продуктов в странах Европы.

Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

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