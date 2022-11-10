Пуля попала в пассажирский самолет во время посадки в Бейруте
Пуля попала в пассажирский самолет ливанской авиакомпании Middle East Airlines в момент, когда борт заходил на посадку в аэропорту Бейрута, сообщило 10 ноября агентство Reuters.
Отмечается, что рейс следовал из Иордании. Как рассказал представитель авиаперевозчика, в самолет попала шальная пуля, которую выпустили с прилегающих к аэропорту территорий. По его словам, ежегодно под такие «случайные обстрелы» попадает семь-восемь самолетов.
Обычно это происходит с припаркованными в аэропорту воздушными судами. Летящий самолет поразили впервые.
В результате происшествия никто не пострадал.
В январе прошлого года четыре ливанских самолета получили повреждения из-за беспорядочной стрельбы в воздух в Бейруте по случаю Нового года. Самолеты принадлежали авиакомпании Middle East Airlines.