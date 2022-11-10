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В ЕС договорились не признавать загранпаспорта жителей новых регионов РФ
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В ЕС договорились не признавать загранпаспорта жителей новых регионов РФ

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Лидеры Евросоюза и Европарламента договорились не выдавать визы гражданам РФ по загранпаспортам, которые были оформлены в бывших областях Украины, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится на сайте Евросовета.

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«Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами — членами ЕС», — сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 10 ноября.

Эти «российские проездные документы <…> не будут приниматься в качестве действительных для получения визы или пересечения границ шенгенской зоны».

В Брюсселе отмечают, что данное решение обусловлено направленностью на «установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств — членов ЕС».

30 сентября по результатам проведенных референдумов президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В 2014 году после референдума в состав России вошел полуостров Крым.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

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