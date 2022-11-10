Более 3 тыс. браконьеров выявили в Приморье с начала года
На территории Приморского края с начала 2022 года выявили свыше 3 тыс. браконьеров, которые занимались незаконной ловлей и продажей водных биоресурсов. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в территориальном управлении Росрыболовства.
По словам руководителя управления Руслана Румянцева, только в октябре удалось выявить 860 нарушителей. Инспекторы изъяли у них 795 орудий лова, в том числе 557 сетей длиной 17,9 км. В воду выпущено свыше 800 кг рыбы. Общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей, в следственные органы передано 25 материалов на возбуждение уголовных дел.
«Всего в 2022 году рыбинспекторами поймано с поличным свыше 3 тыс. браконьеров, изъято 1958 орудий незаконного лова, из них 1353 сетных общей длиной 43,9 км, изъято пять транспортных средств. В естественную среду выпущено 1,26 т акваресурсов. На возбуждение уголовного дела передан 31 материал», — рассказал Румянцев.
В последнее время нарушений фиксируется больше из-за нерестового хода тихоокеанских лососей на реках Приморья.