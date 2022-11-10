Какие функции выполняет Каховская ГЭС. Графика

В последнее время участились атаки Вооруженных сил Украины на плотину Каховской ГЭС. Объект регулярно подвергается ударам. Что представляет собой станция и какие угрозы возникают — в материале «Известий».

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад. Она была введена в эксплуатацию 19 октября 1959 года и функционирует уже 63 года. Мощность энергообъекта достигает 335 МВт, он вырабатывает до 1420 млн кВт·ч. Объем водохранилища ГЭС — 18,2 км.

Энергообъект расположен в 100 км от Черного моря. В настоящий момент действуют три из шести энергоблоков, а работу станции обеспечивает 251 человек.

В результате массированных ударов ВСУ по станции 24 октября возникла угроза прорыва дамбы. Если сооружение будет разрушено, затопление грозит около 80 поселкам и многие районы Херсонской области и Крыма окажутся без водоснабжения. Сейчас по Северо-Крымскому каналу на полуостров поступает 2 млн кубов воды в сутки.