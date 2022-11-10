Состоялось заседание организационного комитета Первого Российского винодельческого форума

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела заседание организационного комитета по проведению Первого Российского винодельческого форума, который пройдет 24–25 ноября в Москве.

«В этом году впервые пройдет Российский винодельческий форум. Организацию и проведение столь важного для отрасли собственного форума уже поддержал председатель правительства Михаил Мишустин. Отрасль виноградарства и виноделия демонстрирует устойчивый рост — только в прошлом году мы увидели прирост производства винограда в хозяйствах всех категорий более чем на 10%. Наблюдаем рост производства и самой винодельческой продукции — в этом году он составил уже более 8%», — сказала Виктория Абрамченко.

Она отметила, что правительство продолжит оказывать поддержку отрасли для реализации производственного и экспортного потенциала винодельческих регионов. В этом году правительство направило на поддержку отрасли более 2,4 млрд рублей, а в 2023 году планируется выделение более 3,5 млрд рублей, что на 40% выше предыдущего объема финансирования.

По ее словам, с учетом текущих вызовов назрело создание крупнейшей ежегодной дискуссионной площадки для всех участников рынка — производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.

«Ключевым компонентом организации форума является разработка его деловой программы, архитектура которой уже размещена на сайте форума. За два дня состоится порядка 20 мероприятий, которые затронут не только экономическую составляющую, а также смежные направления, от которых зависит успех отрасли, в частности сессии, посвященные «искусству для вина», винному туризму, культуре потребления и инвестициям в виноградарство и виноделие», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков.

Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина.

Главная тема предстоящего форума — «Новая эра российского виноделия». Деловая программа рассчитана на два дня, предлагается более 20 мероприятий. Форум пройдет при поддержке правительства. Организаторами форума выступят фонд «Росконгресс» и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России». Соорганизатор — Россельхозбанк.