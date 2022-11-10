Жительнице Петропавловска-Камчатского вынесли приговор за убийство зятя

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор 58-летней горожанке, обвиняемой в убийстве мужа своей дочери. Об этом сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.

Тело убитого 34-летнего мужчины было обнаружено 17 мая 2022 года в лесополосе между селами Южные Коряки и Березняки Елизановского района. По подозрению в убийстве была задержана 58-летняя теща мужчины.

Следствием и судом установлено, что женщина пришла в гости к дочери и узнала о конфликте между ней и ее супругом. Девушка рассказала о систематическом агрессивном поведении мужа, в том числе о физическом насилии, пишет ИА KamchatkaMedia.

«Осужденная удушила спящего супруга дочери, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, накинув ему на голову полиэтиленовый пакет. В дальнейшем, желая скрыть следы совершенного преступления, женщина завернула тело погибшего в плед, погрузила его в автомобиль и вывезла в район свалки, где, облив бензином, подожгла», — рассказали в СК.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

3 ноября сообщалось, что в Москве около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского были обнаружены фрагменты человеческого тела. По данным «Известий», под окнами жилого дома нашли женскую руку, две ноги и голову. Позже правоохранители установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 89-летний супруг погибшей. В его квартире были обнаружены другие части останков.