В Воронеже ребенок попытался покончить с собой из-за забытого телефона
В Воронеже 10-летний мальчик попытался покончить жизнь самоубийством из-за того, что забыл телефон у бабушки. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил источник издания «Вести Воронеж».
Инцидент произошел 8 ноября на Волгоградской улице. Ребенок выжил, ему оказывают медицинскую помощь в больнице. Состояние мальчика оценивается как «стабильно тяжелое».
Перед попыткой самоубийства ребенок оставил предсмертную записку, в которой обратился к родителям и объяснил свой поступок тем, что забыл телефон у бабушки. В записке мальчик также выразил надежду на то, что без него родителям будет лучше.
Следователи проведут проверку после случившегося.
«Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств получения телесных повреждений несовершеннолетним 8 ноября 2022 года», — сообщили в региональном управлении СК России.
10 июня пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в городе Свободном Амурской области. Он находился дома один, пока его мама развешивала вещи на улице. С травмами ребенок был госпитализирован в местную больницу.