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Производство на Украине упало в октябре на 39% из-за отключений света

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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Отключения электроэнергии на Украине привели к падению производства в октябре на 39% после сокращения на 35% в сентябре. Об этом 10 ноября заявила министр экономики страны Юлия Свириденко.

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«Проблема в том, что компании не работают. Если отключения электроэнергии будут продолжаться в течение следующих нескольких недель, ВВП может упасть еще больше», — цитирует ее Reuters.

Министр отметила, что Украина старается уменьшить расходы за счет сокращения персонала и приватизации небольших госпредприятий, но в первую очередь рассчитывает на финансовую помощь западных партнеров.

Ранее, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны. Речь, в частности, идет о тепло- и гидроэлектростанциях (ТЭС и ГЭС), а также теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), уточнил он.

В то же время Евросоюз в экстренном порядке выделил €25,5 млн на поддержание энергосистемы Украины. Кроме того, он предоставил Киеву «энергооборудование на миллионы евро».

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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