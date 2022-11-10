RT опроверг связь задержанного СБУ блогера с телеканалом

Телеканал RT (Russia Today) опроверг информацию украинской службы безопасности (СБУ) о сотрудничестве с задержанным немецким блогером.

«СБУ сообщила о задержании блогера, якобы сотрудничавшего с RT. Это не соответствует действительности. По предварительным данным, задержанный — Даниэль Бауер (это его псевдоним). <…> Он не работал с редакцией RT», — сообщается в Telegram-канале RT в четверг, 10 ноября.

Телеканал добавляет, что на своем частном канале «Голос Европы» c 570 тыс. подписчиков задержанный освещал события на Украине. СБУ обвиняет мужчину в «распространении российской пропаганды».

Ранее в четверг стало известно о задержании освещавшего специальную военную операцию в Донбассе журналиста и блогера из Германии Томаса Рёпера. СБУ опубликовала в Telegram-канале скриншоты статей задержанного.

Рёпер готовил репортажи на освобожденных территориях и говорил о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных граждан, также он критиковал киевский режим.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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