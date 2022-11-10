Девять спортплощадок и два хоккейных корта построили в Приангарье
На территории Иркутской области в 2022 году построили девять многофункциональных спортплощадок и два хоккейных корта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Хоккейные корты появились в деревне Лузгина Осинского района и Гуранском сельском поселении Тулунского района. Спортплощадки обустроили в селах Олха, Максимовщина, Кумарейка, Кулункун, поселках Новомальтинск, Усть-Уда, деревнях Бурдаковка, Мельхитуй, в городе Киренск.
По словам министра спорта Павла Богатырева, работы по созданию спортивных сооружений продолжатся. Средства на эти цели уже предусмотрены в проекте бюджета на 2023 год, пишет ИА IrkutskMedia.
Финансирование строительства осуществляется в рамках реализации госпрограммы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта».