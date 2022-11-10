РЕН ТВ показал самый сильный октябрь за всю свою историю

Телеканал РЕН ТВ в октябре 2022 года получил самые лучшие аудиторные показатели с момента создания канала по сравнению с цифрами аналогичных периодов. В своей целевой аудитории — все 25–54 в крупных городах — РЕН ТВ показал рекордную долю 6,43%*.

РЕН ТВ последовательно наращивал свою популярность на протяжении всей своей истории, преодолев 6%-ный рубеж в 2016 году*. И в своем 25-м, юбилейном сезоне, обновив сетку вещания и сделав основной упор на программах собственного производства, каналу удалось поставить собственный рекорд. В частности, средняя доля информационных и аналитических программ в октябре 2022 года составила 8%**.

В топ-5 самых рейтинговых продуктов канала по итогам октября 2022 года, вызвавших наибольший интерес со стороны аудитории, вошли новостные информационные выпуски, документальный спецпроект «Засекреченные списки», воскресная информационная «Итоговая программа с Петром Марченко», документальный проект «Донбасс: с возвращением!» и субботняя программа «Совбез» с ведущим Игорем Шевчуком**.

Свой вклад в достижение рекордных показателей октября 2022 года внесли выходные дни. Благодаря новой сетке вещания РЕН ТВ удалось добиться лидерства в целевой аудитории среди всех федеральных каналов по субботам с долей 7,86% ***, что почти на 30% выше показателей октября 2021 года****. Воскресный утренний и дневной эфир также приобрели новых зрителей благодаря обновленному блоку научно-популярных и потребительских программ собственного производства канала.

*Источник Mediascope, TV Index, Россия 100 тыс.+, Все 25–54, октябрь 2006–2022, 05:00–29:00

**Источник Mediascope, TV Index, Россия 100 тыс.+, Все 25–54, октябрь 2022, 05:00–29:00

***Источник Mediascope, TV Index, Россия 100 тыс.+, Все 25–54, 01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 07:00–17:50

**** Источник Mediascope, TV Index, Россия 100 тыс.+, Все 25–54, 01–31.10, 2021–2022 года, все субботы, 07:00–17:50