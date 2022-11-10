Пенсионерка отдала мошенникам 2 млн рублей в Мурманске

Полиция возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 60-летней жительницы Мурманска. Потерпевшая лишилась 2 млн рублей.

По словам женщины, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил северянку, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. Чтобы защититься, собеседник предложил женщине оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Женщина выполнила инструкции мошенника. Она оформила кредит через онлайн-кабинет и перевела деньги на продиктованные счета.

В полиции напоминают, что злоумышленники часто используют подменные номера. Северянам напоминают, что настоящие сотрудники банка не будут запрашивать конфиденциальную информацию и предлагать совершить какие-либо финансовые операции.

Ранее в этот день сообщалось, что в России в октябре на 20% сократилось количество телефонных мошенничеств. Всего зарегистрировано порядка 520 тыс. вызовов.