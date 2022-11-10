В России отмечают День сотрудника органов внутренних дел

В России в четверг, 10 ноября, отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Ежедневно работники МВД следят за порядком, уделяя внимание не только безопасности граждан, но и технологичности и экологичности.

Так, в Анапе правоохранители совершают объезд территории на электрокарах, а отделение полиции в Витязеве оборудовано по последнему слову техники — внутри создан полноценный ситуационный центр, куда стекаются данные со всех умных камер в округе.

«Площадь помещения отделения полиции, которое в пять раз больше предыдущего, современное оснащение и оборудование, создание комфортных условий для сотрудников полиции будут способствовать повышению качества и эффективности работы», — рассказал корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев.

Благодаря вниманию к современным технологиям раскрываемость убийств в стране возросла до 99% — такого показателя не было даже в советский период.

«Стоять на страже закона, защищать интересы граждан, давать отпор криминалу — не просто работа. Это призвание для сильных духом и мужественных людей. Полицейские во всех регионах страны трудятся самоотверженно и добросовестно, достойно продолжают традиции ведомства», — отметил глава МВД Владимир Колокольцев.

Сотрудники ведомства — люди, готовые рискнуть собственной жизнью ради спасения чужой. Так, помощник дежурного Андрей Андреев пришел на помощь тонувшему в ледяной реке гражданину. Еще один пример — двое сотрудников ДПС спасли задыхавшегося новорожденного ребенка.

В праздничный день были награждены, в том числе, полицейские, раненые во время командировки. Так, в Херсонской области правоохранители боролись с диверсионными группами и раскрывали тяжкие преступления.

«Встанете в строй, продолжите службу. Хоть у нас служба трудная, но крайне необходимая — для населения, для наших сограждан», — отметил Колокольцев.

Согласно последним опросам ВЦИОМ, за последние 10 лет уровень доверия сотрудниками полиции со стороны граждан вырос до 62%.