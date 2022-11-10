В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

14 ноября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес». Турнир впервые пройдет по правилам кикбоксинга.

Участники:

Владимир Минеев, российский боец смешанных единоборств, кикбоксер, чемпион Европы и мира, участник главного боя;

Фернандо Родригес, бразильский боец смешанных единоборств, участник главного боя;

Бату Хасиков, президент Федерации кикбоксинга России.

Григорий Дрозд, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» пройдет 18 ноября в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 3-й этаж.