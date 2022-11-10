В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
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- В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
14 ноября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес». Турнир впервые пройдет по правилам кикбоксинга.
Участники:
- Владимир Минеев, российский боец смешанных единоборств, кикбоксер, чемпион Европы и мира, участник главного боя;
- Фернандо Родригес, бразильский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
- Бату Хасиков, президент Федерации кикбоксинга России.
- Григорий Дрозд, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» пройдет 18 ноября в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 3-й этаж.