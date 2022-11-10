ВСУ нанесли удары ракетами из HIMARS по селу Криничное в ЛНР

Вооруженные силы Украины ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS населенный пункт Криничное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 10 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Украинские военные, как отметили в представительстве, выпустили две ракеты.

Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Ранее в этот же день в результате обстрелов со стороны ВСУ Кременной в Луганской Народной Республике ранения получили шесть мирных жителей.

Накануне ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР, выпустив два снаряда из РСЗО HIMARS.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.



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