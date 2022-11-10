Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ указали на готовность обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с ЕС
Авто
Mazda объявила об уходе из России
Мир
Набиуллина заявила о возвращении оттока наличных в норму
Авто
АвтоВАЗ запатентовал облицовку приборной панели для новой модели Lada
Мир
Индонезии не хватило бронеавтомобилей для глав стран — участниц G20
Общество
Умер актер Андрей Стоянов
Политика
ГД приняла закон о статусе ветерана участвующим в СВО добровольцам
Армия
Путин поручил привести нормативы в соответствие с потребностями армии
Мир
Скончалась бразильская певица Гал Коста
Мир
В бундестаге усомнились в надежности газоснабжения ФРГ зимой
Мир
МВД Белоруссии внесло лозунг «Жыве Беларусь» в список нацистской символики
Мир
В США трансгендер победил в конкурсе красоты от организации «Мисс Америка»
Сюжет:

ВСУ нанесли удары ракетами из HIMARS по селу Криничное в ЛНР

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS населенный пункт Криничное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 10 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«При каждом попадании снаряда город вздрагивает»
«Известия» побывали в Новой Каховке и выяснили, как держится под обстрелами ГЭС

Украинские военные, как отметили в представительстве, выпустили две ракеты.

Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Ранее в этот же день в результате обстрелов со стороны ВСУ Кременной в Луганской Народной Республике ранения получили шесть мирных жителей.

Накануне ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР, выпустив два снаряда из РСЗО HIMARS.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022