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Французская Полинезия введет годовой лимит туристов

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Фото: Global Look Press/Norbert Probst
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Лимит на прибывающих в страну иностранных туристов собирается ввести Французская Полинезия, сообщает 10 ноября телеканал CNN.

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Отмечается, что правительство страны планирует установить годовой лимит по принципу «один иностранный турист на одного местного жителя» — около 280 тыс. человек. Уточняется, что власти таким способом стремятся «перейти к инклюзивной и устойчивой модели туризма».

По данным телеканала, в 2019 году Французскую Полинезию посетило около 300 тыс. туристов. Этот показатель стал самым высоким в стране за всё время.

Французская Полинезия расположена в Тихом океане, включает в себя более ста островов. Наиболее известными среди них являются Бора-Бора и Таити.

В октябре читатели журнала Condé Nast Traveler признали Французскую Полинезию самой дружелюбной страной.

6 сентября президент России Владимир Путин призвал возродить курортную зону на Каспии, а также активнее использовать потенциал Приморья, Черного, Балтийского и Азовского морей. Глава государства также заявил, что путешествия должны оставаться доступными для россиян с разным уровнем дохода.

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