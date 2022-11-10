Первые точки продаж новогодних елей определили в Липецке

Первые 20 мест для продажи новогодних елей утвердили в Липецке. В аукционе на распределение мест торговли приняли участие 10 заявителей.

По данным мэрии, продажа деревьев будет осуществляться с 15 по 31 декабря. Всего в Липецке организуют 78 мест торговли елками. Об этом сообщает LipetskMedia.

Следующие аукционы по распределению мест состоятся 15 и 22 ноября.

В администрации уточняют, что специалисты будут следить за возможным появлением мест незаконной продажи деревьев. Нарушителям грозят конфискация товара, а также административная ответственность.