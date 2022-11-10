Названа возможная причина замедления годовой инфляции в России

Причиной замедления годовой инфляции в России могло стать снижение потребительской активности, сообщил «Известиям» 10 ноября партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Накануне Минэкономразвития опубликовало на своем сайте обзор, согласно которому годовая инфляция в России на 7 ноября замедлилась до 12,52%.

Как рассказал Шатов, за последнее время произошло существенное снижение потребительского спроса. Кроме того, опасения по поводу дальнейшего развития ситуации на Украине также вынудили многих людей более сдержанно отнестись к своим тратам и отложить часть планируемых расходов на потом, добавил эксперт.

«Снижение потребительской активности могло стать причиной замедления инфляции. При этом стоит отметить, что замедление относится к товарам в том числе непродовольственным, в то время как в услугах наблюдаются высокие темпы роста цен», — отметил он.

Эксперт считает, что в дальнейшем есть высокая вероятность ускорения инфляции. Причиной может послужить нехватка рабочей силы, что вынудит, с одной стороны, работодателей повышать заработную плату, а с другой стороны, может привести к снижению выпуска некоторых товаров, уточнил Шатов.

«Также к росту инфляции может привести и запланированное повышение тарифов ЖКХ», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин заявил 8 ноября, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. При этом российский лидер, ссылаясь на экспертов и правительство, подчеркнул, что тенденция к снижению инфляции является устойчивой.

28 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев привел «Известиям» прогноз, согласно которому ожидается, что годовая инфляция до конца 2022-го останется в диапазоне 12–13%.