Пожарные проверят башню «Федерация» в Москве из-за сработавшей сигнализации

В башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити» сработала пожарная сигнализация. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в столичном главке МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения выехали для проверки», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Эвакуация в башне не проводилась.

3 ноября три башни в «Москва-Сити» остались без света, в них проводилась эвакуация. По данным «Известий», в зданиях не работали пять лифтов. В одном из них застряли четыре человека. Позже электроснабжение в деловом центре восстановили.