На второй этап реконструкции коллектора в Казани направят 209,8 млн рублей

В Казани объявили торги на выполнение второго этапа реконструкции третьего северного коллектора. Начальная стоимость работ составляет 209,8 млн рублей.

Речь идет о коллекторе на улице Чистопольской, на участке между улицами Меридианной и Бондаренко. Согласно документации, подрядчик должен провести санацию коллектора, обустроить новые колодцы, уложить футляры и футеровку. Эти работы оцениваются в 171,4 млн рублей, пишет InKazan.ru.

Остальные средства будут потрачены на озеленение и благоустройство территории, а также на прочие работы.

Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря 2022 года.

За последние 10 лет на коллекторе зарегистрировано 53 аварии, 38 из них произошли за два года. Реконструкция коллектора стартовала в феврале 2021 года. Общая стоимость проведения работ на начало 2021 года оценивалась в 1,6 млрд рублей.