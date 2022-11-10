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В МИД РФ указали на готовность обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с ЕС

Захарова: РФ готова обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с ЕС, но любые предложения должны иметь добавленную стоимость для Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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РФ готова обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с Евросоюзом (ЕС), но любые предложения должны иметь добавленную стоимость для Москвы. Об этом в четверг, 10 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, Евросоюзу нужно окончательно подорвать свою экономику, прежде чем призывы к диалогу будут сопровождаться конкретными шагами.

«Что касается нас, то мы открыты к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса. Однако важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию «на земле» и имели добавленную стоимость для нашей страны», — сказала Захарова в интервью газете «Аргументы и факты».

Дипломат подчеркнула, что постоянные оглядки на Вашингтон не позволяют ЕС проводить самостоятельную внешнюю политику. Кроме того, по ее словам, все действия Евросоюза, включая программное оказание военного содействия киевскому режиму, направлены на эскалацию, а не на деэскалацию и поиск политического решения.

Днем ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что США хотят превратить Европу в подобие американской колонии. До этого он отмечал, что, в частности, Германия стала жертвой проамериканской доктрины и идеологии. По его словам, Европа сейчас осталась без лидеров, каким раньше могла считаться ФРГ.

Ранее, 23 октября, бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Евросоюз следует «на буксире у США». Он добавил, что ЕС «танцует на краю вулкана» из-за политики Еврокомиссии, которая лишь продолжает наращивать поставки оружия на Украину, игнорируя проблемы собственных граждан.

21 октября бывший постпред России при Евросоюзе, сенатор Владимир Чижов заявил «Известиям», что практически всё сотрудничество России с ЕС сегодня заморожено, а для нормализации ситуации страны ЕС должны изменить свой подход к России, но этого не происходит. Чижов также подчеркнул, что руководство Евросоюза идет на поводу у Вашингтона и Киева, «втянувшись в кампанию поддержки его режима» и минимизируя возможности возобновления взаимодействия с Россией.

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