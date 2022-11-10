В Бердянске задержали готовивших теракт на молодежном форуме диверсантов

В Бердянске Запорожской области правоохранительными органами был предотвращен готовившийся украинскими диверсантами теракт на молодежном форуме. Об этом стало известно 10 ноября.

Известно, что они намеревались совершить теракт в период проведения молодежного образовательного форума «Юг молодой», который проходил в области с 6 по 9 ноября.

Два члена украинской диверсионной группы были задержаны с готовым к использованию самодельным взрывным устройством, начиненными пластическим взрывчатым веществом высокой мощности и поражающими элементами. При задержании они оказали сопротивление.

«Мы собрали бомбы, которые должны были взорваться на мероприятии в Бердянске, в котором участвовали российская молодежь и сама администрация. Мы в бомбу зарядили множество поражающих элементов, чтобы много было жертв», — рассказал на допросе один из задержанных диверсантов.

Накануне корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал, что сотрудники российских спецслужб пресекли террористический акт в Бердянске. Оперативники задержали и допросили двоих националистов, планировавших уничтожить важный энергетический объект — трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и почти все местные больницы.

Диверсанты рассказали, что эту цель выбрало главное управление разведки Украины. За успешное выполнение задания им обещали выплатить по $1000.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».