Украина ввела санкции против журналиста Олега Кашина

Украина ввела санкции против российского журналиста Олега Кашина (внесен в России в список СМИ-иноагентов). Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Кашин в санкционном списке Украины под номером 2153.

Среди рестрикций ограничение или прекращение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений. Также санкции предусматривают отказ в предоставлении виз, лишение государственных наград Украины.

Санкции вводятся на пять лет. Причина санкций не раскрывается.

Всего в списке 4 тыс. человек и компаний.

Минюст внес Кашина в список СМИ-иноагентов в июне 2022 года. В сентябре журналиста оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в своих видеороликах на YouTube и в постах в Telegram-канале, пишет «Газета.Ru».