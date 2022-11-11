Уролог назвал главные критерии выбора донора спермы

Врач-уролог, кандидат медицинских наук Александр Шиков рассказал «Известиям» о требованиях к донорам спермы, а также о том, почему кандидаты с четвертой группой крови с отрицательным резус-фактором являются востребованными.

«К донорам спермы применяются очень серьезные требования. Кроме стандартного здорового образа жизни у кандидата должны отсутствовать физические и психологические отклонения. Немаловажные факторы — рост, телосложение, вес и даже наличие образования», — пояснил специалист.

По словам Шикова, все кандидаты перед сдачей биоматериала проходят медобследование, которое покажет, какая в целом генетика у человека, есть ли него предрасположенность к тем или иным заболеваниям.

Как отмети врач, именно четвертая группа с отрицательным резусом считается самой редкой: по последним данным, она есть всего у 8% населения. Поэтому и среди доноров спермы биоматериал с этой группой крови в дефиците.

«Наибольшим спросом пользуется сперма мужчин до 30 лет, с ростом от 180 см, но группа крови редко встречается среди требований тех, кто желает воспользоваться услугами банка», — добавил Шиков.

В конце октября врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк перечислила «Известиям» факторы, влияющие на возможность зачатия. По ее словам, имеет значение возраст партнера: у мужчин после 45–50 лет меняются качество и количество активных сперматозоидов. Кроме того, одежда может повлиять на фертильность мужчин. Как пояснила врач, ношение обтягивающих брюк снижает качество спермы более чем в два раза.