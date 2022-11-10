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Индонезии не хватило бронеавтомобилей для глав стран — участниц G20
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Индонезии не хватило бронеавтомобилей для глав стран — участниц G20

Индонезия предложила участникам G20 приезжать со своими бронеавтомобилями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Правительство Индонезии предложило высокопоставленным участникам саммита G20 («большой двадцатки») привезти собственные бронированные автомобили, так как в стране не хватает подходящих транспортных средств. Об этом 10 ноября сообщает портал Tempo.co.

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Как говорится в статье, Индонезия должна была сама обеспечить предоставление бронированных автомобилей всем главам государств, которые примут участие в саммите. Однако, как оказалось, в стране не нашлось достаточного количества таких машин.

«Пуленепробиваемых автомобилей у нас очень мало. Так что тем, кто попросил первым, мы их предоставим. Но таких обращений было слишком много. Остальным пришлось порекомендовать привозить собственные автомобили», — сообщил в связи с этим пресс-секретарь аппарата президента Индонезии Сети Утама.

Съезд лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября.

Как стало известно сегодня, 10 ноября, президент России Владимир Путин не поедет на грядущий саммит G20, РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Между тем, как отметил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин, Путин может принять участие в саммите в онлайн-формате.

16 сентября Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах. Он отметил тогда, что президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении на мероприятие, когда находился в Москве.

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