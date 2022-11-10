Новый температурный рекорд прогнозируют в Карелии

Синоптики прогнозируют новый температурный рекорд на территории Карелии в выходные. В республике ожидается волна потепления.

Согласно прогнозам, с 10 по 12 ноября Петрозаводск будет находиться в теплом секторе атлантического циклона. Температура воздуха днем будет составлять +6…+9 градусов, по ночам столбики термометров опустятся не ниже +4 градусов.

Синоптики-любители в группе «ВКонтакте» отмечают, что в 2008 году был установлен рекорд температуры для 12 ноября, он составил +9 градусов. В 2022 году вероятно установление нового рекорда +11 градусов. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что ночь на 10 ноября стала самой теплой за историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге. Температура воздуха не опускалась ниже +9,2 градуса. Прежний рекорд действовал с 1939 года, когда температура воздуха ночью 10 ноября составляла +7,5 градуса.