В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании военкомата
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в здании военкомата в Кировском районе Екатеринбурга. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба управления ФСБ по Свердловской области.
Подозреваемый в подготовке к теракту — 47-летний россиянин. В его доме провели обыск и изъяли пять самодельных зажигательных устройств.
«Он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти», — заявили в ФСБ.
Мужчина заключен под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту».
В конце октября четырех сторонников украинских националистов задержали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте.