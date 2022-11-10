В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании военкомата

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в здании военкомата в Кировском районе Екатеринбурга. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба управления ФСБ по Свердловской области.

Подозреваемый в подготовке к теракту — 47-летний россиянин. В его доме провели обыск и изъяли пять самодельных зажигательных устройств.

«Он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти», — заявили в ФСБ.

Мужчина заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту».

В конце октября четырех сторонников украинских националистов задержали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте.